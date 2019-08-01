الجونة يتعاقد مع نجم دفاع الأهلي في صفقة انتقال حر

انهى مسؤولو نادي الجونة، إجراءات التعاقد مع محمد نجيب مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في صفقة انتقال حر.



جاء ذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفني للأهلي رغم تعافيه من الإصابة كما استبعده لاسارتي من قائمة الفريق الأحمر الإفريقية التي أعلن عنها اليوم.



ولعب محمد نجيب مع الأهلي 201 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز 5 أهداف.



وكان محمد نجيب أحد أعمدة الأهلي الأساسية خلال المواسم الماضية، وساهم في تتويج الأهلي بالعديد من البطولات.