مد القبول بمدينة زويل حتى 8 أغسطس

قررت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا استمرار فتح باب القبول بجامعتها لمدة أسبوع آخر لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات أجنبية وكذا الثانوية الأزهرية حتى الخميس ٨ أغسطس ٢٠١٩، وذلك بسبب كثافة تقديم الطلاب خلال الأيام القليلة الماضية ولمنح الطلاب الفرصة كاملة في التقدم وإجراء الاختبارت اللازمة وأن المقر الرسمي للمدينة الكائن بحدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة يستقبل على مدار أيام الاسبوع من الأحد إلى الخميس الطلاب الراغبين في التقدم وطبقًا لمعايير القبول بالجامعة المعلنة عبر الموقع الرسمي لمدينة زويل www.Zewailcity.edu.eg





ويشترط أن يكون المتقدم حاصلًا علي حد أدنى 90% في الثانويه العامة أو مايعادلها , و عليه إجتياز اختبارات القبول في الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكذا المقابلة الشخصية ثم اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بتحديد المستوي





وتتميز الدراسة بالجامعة بتقديم برامج بينية حديثة تشمل تخصصات العلوم: العلوم الطبية الحيوية، علوم النانو، علوم المواد، وفيزياء الأرض والكون. وتشمل برامج الهندسة: هندسة تكنولوجيا النانو والالكترونيات النانوية، هندسة الطاقة المتجددة، الهندسة البيئية، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الاتصالات والمعلومات .





ومن الجدير ذكره أن مدينة زويل صاحبة الأسبقية في منح درجات بكالوريوس في مجالات حديثة متقدمة تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجميع الدرجات التي تمنحها المدينة معتمدة من المجلس الأعلي للجامعات وتعترف بها النقابات المهنية ، وتقدم الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب الأوائل باختبار القبول بالجامعة بالإضافة للدعم المادي لبعض الطلاب طبقا للموارد المتاحة ، ومعدل توظيف الخريجين بعد أقل من ثلاثة أشهر من تاريخ التخرج يتعدي ٩٠٪ ، و خريجو جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل أبهروا العالم حيث: حققوا المركز الأول علي مستوي العالم في إختبارات تحديد المستوي في الدراسات العليا ، وتمكنوا من الحصول علي منح دكتوراه كاملة في كبري الجامعات العالمية مثل MIT, Purdu, North Carolina, etc. وهو ما يعد سابقة أن يتم قبول الطلاب في برامج الدكتوراه بعد البكالوريوس مباشرة دون الحاجة إلي دراسة أي مقرارت إضافية.



