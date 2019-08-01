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رياضة

محمد نجيب يجتاز الكشف الطبي وينضم لـ الجونة

الخميس 01/أغسطس/2019 - 02:54 م
محمد نجيب
محمد نجيب
عمرو ابوبكر
اجتاز محمد نجيب، مدافع النادي الأهلي السابق، الكشف الطبي بنجاح لينضم بشكل رسمي لصفوف نادي الجونة في الموسم الجديد 2019-2020.

ورحب نادي الجونة عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بانضمام محمد نجيب لصفوف الفريق.

وجدد نادي الجونة تعاقد 4 لاعبين قبل التعاقد مع محمد نجيب وهم محمد ناجي "جدو" وجوناثان أنجويم، وخالد صبحي، بالإضافة إلى محمد نادي الذي انتقل إلى صفوف نادي سموحة بشكل رسمي قبل أيام قليلة.

وكان محمد نجيب أحد أعمدة الأهلي الأساسية خلال المواسم الماضية، وساهم في تتويج المارد الأحمر بالعديد من البطولات.

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