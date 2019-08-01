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اقتصاد

بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات

الخميس 01/أغسطس/2019 - 03:11 م
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا، بتعيين مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ومجالس إدارات الغرف التجارية بمحافظات الجمهورية للدورة 2019 – 2023، على أن يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره ولمدة 4 سنوات .

ووأوضحت وزارة التجارة والصناعة ، أن هذا القرار يأتي في اطار حرص وزارة التجارة والصناعة على تفعيل دور الإتحاد العام للغرف التجارية خلال المرحلة المقبلة من خلال ضخ دماء جديدة تسهم في استكمال مسيرة التطوير داخل الاتحاد ليتواكب مع المتغيرات علي الساحتين الداخلية والخارجية.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية الدور البارز الذي قام به مجلس إدارة وغرف الاتحاد في دورته المنقضية 2015-2019 .

وجاءت أسماء الأعضاء المعينين على النحو التالى :

بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات
بالأسماء.. تعيين أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية ومجالس إداراته بـ المحافظات

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