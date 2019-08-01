بعد توجيه الرئيس السيسى.. شروط إنشاء الجامعات في مصر.. تفاصيل

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم أخذ أي جامعة ترخيص إلا إذا قامت بتوأمة بشكل أو بآخر بجامعات أخرى ذات تصنيف عالي، مؤكدا أن الدولة تقوم بجهد كبير في تطوير وإنشاء الجامعات الجديدة.



وتابع: "إحنا بنتكلم في استثمارات إنشاء بس عشرات المليارات من الجنيهات عشان بس محاولة لتوفير بنية تعليمية بشكل جيد، وفلوس تشغيلهم تبقى قد إيه بقى، التعليم خلى دول في صفوة الدولة على مستوى العالم، وخلى مجتمعات تتأخر".



وفي ذلك السياق شروط إنشاء الجامعات في مصر:



- يتم مراعاة الأقاليم الجغرافية التي لا تتواجد بها جامعات خاصة، واحتياجات السوق الإقليمية والدولية وذلك وفق اختيار التخصصات العلمية في هذه الجامعات.



- يتم توقيع الاتفاقيات والبروتوكولات مع الجامعات الأجنبية المتقدمة، لتوثيق علاقاتها مع الجامعات الحكومية في نفس الإقليم الجغرافي، لا يجوز أن يتم إنشاء كلية تقنية أو تكنولوجية مع كل كلية هندسة خاصة، ولا كلية تمريض مع كل كلية طبي.



- يجب ألا يقل عدد الكليات في تلك الجامعات 3 كليات كحد أدنى، كما يتم إيداع مبلغ نقدي بما لا يقل عن ثلث الأموال المستثمرة وذلك خلاف قيمة الأرض حيث يكون الحد الأدنى عشرين مليون جنيه فور صدور قرار المجلس بالموافقة على إنشاء الجامعة.



- لا بد من أن تحصل الجامعة على اعتماد الهيئة القومية للجودة والاعتماد، بالاضافة إلى قيام الهيكل الرئيسي لأعضاء التدريس ومعاونيهم على التعيين فقط حيث تمنع الإعارات والانتدابات الجزئية.



- لا يتمكن أحد المؤسسين للجامعات الخاصة والأهلية أن يكون أحد من رؤساء الجامعات الحكومية أو نوابها أو عمداء كلياتها.



- لا يمكن أن يزيد عدد الطلاب في قاعات التدريس عن 50 طالبا ولا تكون هناك مساحة تقل عن 1.5 ×1.2 متر لكل طالب داخل قاعة التدريس وأن يكون هناك 5 أمتار مربعة في المساحات المفتوحة بالإضافة إلى تخصيص مكتب لكل 6 من أعضاء هيئة التدريس المعاونة.