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تعليم

التعليم تقرر عقد اختبارات الإعادة للقبول بمدارس المتفوقين.. 4 أغسطس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 04:28 م
مدارس المتفوقين
مدارس المتفوقين
ياســـمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه إستجابة لأولياء الأمور وحرصًا على مصلحة الطلاب، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) للمرة الثانية يوم الأحد 4 أغسطس 2019.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء حرصًا على مصلحة الطلاب واستجابة لشكاوى بعض أولياء الأمور الذين شكوا من أنهم لم يطلعوا على إعلان تاريخ امتحان الإعادة نظرًا لضيق الوقت، مما أدى إلى عدم قدرة الطلبة على أداء الاختبارات والتي تم عقدها في الفترة من 29 إلى 30 يوليو 2019.

وتعقد اختبارات القبول لمدارس المتفوقين بعين شمس ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) بالمركز الرئيسي للتطوير التكنولوجي التابع لكل مديرية تعليمية.

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