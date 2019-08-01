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لهذا السبب الخطير.. امتنع عن تناول الدواجن واللحوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 05:44 م
لهذا السبب الخطير..
لهذا السبب الخطير.. امتنع عن تناول الدواجن واللحوم
آية التيجي
تشير دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتينات يمكن ان يغذي الأورام، حيث وجدت تجارب على الفئران أن التخلص من ميثيونين الأحماض الأمينية، والموجود في الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك ومنعها من وجباتهم الغذائية أوقف نمو الأورام لديهم، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

والاكثر من ذلك فقد أكد الباحثون من جامعة كامبريدج أن اتباع نظام غذائي نباتي والتقليل من تناول البروتينات، قد جعلت العلاج الكيميائي والإشعاعي أكثر فعالية.

وقد دفعت هذه الدراسة الخبراء للتحذير من ضرورة إجراء دراسات على أهمية اتباع وتناول وجبات غذائية صحية للوقاية من السرطان، والمثلثة في الخضروات والبقوليات، والابتعاد عن تناول اللحوم الحمراء والبيضاء.

وقال الدكتور بول فاروا ، أستاذ علم الأوبئة السرطانية بجامعة كامبريدج، لا يوجد لدى السرطان أسباب أو علاجات فردية، لذلك فمن غير المرجح أن يؤدي تغيير نمط الحياة واتباع نظام غذائي نباتي وصحي إلى إيقاف نمو الورم تمامًا.

لكن الدراسات المعملية تساعد العلماء على فهم كيف أن الاختلافات في التغذية والعادات والجنس وعلم الوراثة وغيرها، قد تؤثر على تطور السرطان ومدى عدوانية المرض وما هي التغييرات التي يمكن ان تبطئ انتشاره.

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