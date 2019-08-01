ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير أدوية.. 5 حيل لسد الشهية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:28 م
طرق لسد الشهية
طرق لسد الشهية
رشا عوني
يحلم الجميع بإنقاص الوزن لكن دون بذل مجهود شاق والحرمان من تناول الطعام الشهي، ليصبح الدايت هو العدو الأول لكل الذين يعانون من السمنة، وقد يلجأ البعض لتناول بعض الأدوية التي تعمل على سد الشهية من أجل تقليل كمية الطعام التي يتناولها على مدار اليوم، مما ينعكس على الوزن وسرعة فقدانه بشكل أسرع، لكن غالبًا ما تسبب هذه الادوية كوارث صحية أخرى وخاصة أدوية التخسيس.

يمكنك سد شهيتك من خلال طرق طبيعية بسيطة نفعلها يوميًا، ومع الاستمرار عليها ستعتاد المعدة والجسم على تناول كميات قليلة من الطعام، إليك أسهل الطرق التي نصح بها موقع medicalnewstoday :
1- تناول كميات أكبر من البروتين :
فهو على عكس الكربوهيدرات، بل البروتينات مفيدة ولا تزيد الوزن بشكل كبير، بل تبقي النسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، وتتمثل في اللحوم الخالية من الدهون، البيض، بعض البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء ومنتجات الصويا و الزبادي.

2- شرب الماء قبل كل وجبة :
تناول كوب كبير من الماء قبل كل وجبة، فهذه الطريقة تملأ المعدة بشكل معقول، وتجعلك لا تتناول كمية كبيرة من الطعام.

3- تناول الألياف بكثيرة :
فهي تبقى الجسم رطبًا، كما أنها تظل كثيرًا بالمعدة وبالتالي تشعرك بالشبع لفترة أطول ، وتشير الأبحاث إلى أن الألياف يمكن أن تكون مثبط فعال للشهية، ترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف أيضًا بانخفاض معدلات السمنة .

4- ممارسة التمرينات الرياضية قبل الوجبة :
وهي أيضًا طريقة فعالة في سد الشهية من خلال ممارسة بعض التمارين قبل تناول الوجبات حيث أثبتت العديد من الدراسات أن هرمونات الشهية يتم قمعها بعد التمارين الرياضية .

5- تناول الشيكولاتة الداكنة :
فقد أثبت الدراسات مدى صحة الشيكولاتة الداكنة عن الأنواع الأخرى، فيمكنك تناولها بشكل يومي فهي تقلل إحساسك بالجوع المتواصل.

ترشيحاتنا

بعد نشر مرتضى منصور صورها مع كهربا.. ما لا تعرفه عن ليلى شندول

الموت يخيم على الوسط الفني.. شائعات وفاة عادل إمام ومحمد صبحي الأحدث.. وشكوك حول بطلة باب الحارة

صدمة للوسط الفني.. وفاة مصمم الملابس احمد رشدي والعزاء الجمعة بالحامدية الشاذلية

شاهد .. ما فعله عادل إمام في ذكرى وفاة صديق عمره سعيد صالح

أول رد فعل من عادل إمام بعد شائعات وفاته

محمد صلاح يوجه رسالة لمنافسيه قبل بداية الموسم الجديد.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يشتهر بـ قبة المحراب.. حكاية جامع القيروان.. بناه الفهرى وجدده ابن النعمان

بـ مكياج مخيف.. شاهد هند صبري تثير الجدل بعدسات لاصقة زرقاء

أكبر معمرة سينجل في العالم.. 107 أعوام دون زواج