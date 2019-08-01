من غير أدوية.. 5 حيل لسد الشهية

يحلم الجميع بإنقاص الوزن لكن دون بذل مجهود شاق والحرمان من تناول الطعام الشهي، ليصبح الدايت هو العدو الأول لكل الذين يعانون من السمنة، وقد يلجأ البعض لتناول بعض الأدوية التي تعمل على سد الشهية من أجل تقليل كمية الطعام التي يتناولها على مدار اليوم، مما ينعكس على الوزن وسرعة فقدانه بشكل أسرع، لكن غالبًا ما تسبب هذه الادوية كوارث صحية أخرى وخاصة أدوية التخسيس.



يمكنك سد شهيتك من خلال طرق طبيعية بسيطة نفعلها يوميًا، ومع الاستمرار عليها ستعتاد المعدة والجسم على تناول كميات قليلة من الطعام، إليك أسهل الطرق التي نصح بها موقع medicalnewstoday :

1- تناول كميات أكبر من البروتين :

فهو على عكس الكربوهيدرات، بل البروتينات مفيدة ولا تزيد الوزن بشكل كبير، بل تبقي النسان يشعر بالشبع لفترة طويلة، وتتمثل في اللحوم الخالية من الدهون، البيض، بعض البقوليات مثل الفاصوليا والبازلاء ومنتجات الصويا و الزبادي.



2- شرب الماء قبل كل وجبة :

تناول كوب كبير من الماء قبل كل وجبة، فهذه الطريقة تملأ المعدة بشكل معقول، وتجعلك لا تتناول كمية كبيرة من الطعام.



3- تناول الألياف بكثيرة :

فهي تبقى الجسم رطبًا، كما أنها تظل كثيرًا بالمعدة وبالتالي تشعرك بالشبع لفترة أطول ، وتشير الأبحاث إلى أن الألياف يمكن أن تكون مثبط فعال للشهية، ترتبط النظم الغذائية الغنية بالألياف أيضًا بانخفاض معدلات السمنة .



4- ممارسة التمرينات الرياضية قبل الوجبة :

وهي أيضًا طريقة فعالة في سد الشهية من خلال ممارسة بعض التمارين قبل تناول الوجبات حيث أثبتت العديد من الدراسات أن هرمونات الشهية يتم قمعها بعد التمارين الرياضية .



5- تناول الشيكولاتة الداكنة :

فقد أثبت الدراسات مدى صحة الشيكولاتة الداكنة عن الأنواع الأخرى، فيمكنك تناولها بشكل يومي فهي تقلل إحساسك بالجوع المتواصل.