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فن

داليا مصطفى: أعيش مرحلة نضج فني ولم أسع للانتشار من بداياتي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 12:24 ص
صدى البلد
أحمد البهى
أكدت الفنانة داليا مصطفى، أنها لم تسع منذ بداية مشوارها الفنى للانتشار ، حيث أنها تختار أعمالها بدقة منذ دخولها مجال التمثيل .

وتابعت " داليا" فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، قائلة : " من بداية مشوارى الفنى وأن أقوم باختيار أعمالي بشكل دقيق، ولا أسعى للتواجد فقط ، حتى أننى لم أقدم عملين فى رمضان قبل ذلك، لذا اختياراتي الفنية أغلبها كانت موفقة" .

وأضافت قائلة : " المرحلة الحالية هى نضج فني ، فالخبرة الفنية بتفرق إلى حد كبير فى مهنة التمثيل ".

يذكر أن داليا مصطفى تقم حاليًا بتصوير مسلسلها الجديد "حواديت الشانزليزيه" ويشاركها فى البطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصة أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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