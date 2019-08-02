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فن

محمد رمضان في الجيم بكاليفورنيا.. صور

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 02:30 ص
صدى البلد
شيري نبيل
شارك النجم محمد رمضان جمهوره بنشر صور جديدة هو في الجيم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

ويقضي رمضان أجازته الصيفية في بيفرلي هيلز في كاليفورنيا.

من ناحية أخري حققت أول دويتو يجمع بين الفنانين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحًا كاسحًا بكليب "انساي" الذي حقق 57 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب يوم الأربعاء 17 يوليو.

واحتل كليب أغنية "انساي" الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.

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