مينا مسعود يؤكد حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة.. فيديو

أكد النجم المصري الكندي مينا مسعود حضوره الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتي 27 سبتمبر2019.



نشرت الحسابات الرسمية لمهرجان الجونة علي مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مينا مسعود والذي يؤكد من خلال الحضور إلي مصر ليحل ضيفا على الدورة الثالثة للمهرجان.



المهرجان شارك به العديد من المشاهير العالميين، وخبراء صناعة السينما، فى كثير من الفعاليات والأنشطة السينمائية وضمن مساعيه توفير قنوات اتصال لمحترفى الأفلام المحليين، والإقليميين، والعالميين.