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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 08:38 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
البهى عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 2-8- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر: 

الصغرى العظمى 

القاهرة 24 36 
شبين الكوم 24 36 
طنطا 24 35 
دمنهور 25 33 
الإسكندرية 25 31 
بلطيم 24 31 
مطروح 24 31 
السلوم 22 33 
سيوة 25 39 
بورسعيد 25 32 
دمياط 25 31 
الزقازيق 24 36 
الإسماعيلية 23 38 
السويس 24 37 
العريش 23 33
رفح 23 32 
رأس سدر 27 38
نخل 20 36
نويبع 28 37
طابا 28 35
كاترين 19 33 
الطور 26 37
شرم الشيخ 28 40
الغردقة 28 41 
مرسى علم 28 39 
الفيوم 24 39 
بنى سويف 24 39 
المنيا 24 39 
أسيوط 24 41 
سوهاج 26 41 
قنا 26 42 
الأقصر 29 43
أسوان 28 44
أبوسمبل 25 42
الوادي الجديد 24 44 
شلاتين 29 37 
أبو رماد 27 35
حلايب 30 34 
رأس حدربة 29 34 

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