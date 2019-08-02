حازم إمام ينتظر خبرا سارا جديدا بعد قرار بقائه فى الزمالك

ينتظر حازم إمام ظهير أيمن الزمالك خبرا سعيدا جديدا خلال الساعات القليلة القادمة عقب قرار مجلس الإدارة بالإبقاء عليه فى الموسم المقبل والتراجع عن إعارته للاتحاد السكندرى.



وتحدث مسئولو الزمالك عن موافقتهم على تمديد تعاقد حازم إمام مع القلعة البيضاء فى الفترة المقبلة خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم القادم.



ويعد حازم إمام من اللاعبين الأساسيين الذين سيعتمد عليهم الجهاز الفنى للزمالك فى الموسم الجديد مع حمدى النقاز الظهير الأيمن التونسى للفريق الأبيض.



ويمتلك حازم إمام مقومات فنية رائعة وقدرة فائقة على المراوغة جعلته يحظى بحب الجماهير البيضاء فى السنوات الأخيرة .



