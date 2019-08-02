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الحكومة تنفي ١٢ شائعة في ٧ أيام..فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 10:58 ص
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا وفيديو توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي والإخبارية.

ويأتي ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات،حيث تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة (من26 يوليو حتى 2 أغسطس 2019 ‏):

ونفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله حول تسريح الحكومة 25% من العاملين بالجهاز الإداري بعد إجراء تحليل المخدرات لهم ، كما نفي المركز ما اثير حول اعتزام الحكومة زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة ، ونفي ايضا ما اثير حول استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الشرب عند انخفاض إيراد نهر النيل.

ونفى المركز ما تداول حول وقف صرف المعاشات المستحقة حال مزاولة أصحابها مهن حرة ، كما نفى ما اثير حول بيع أدوية مخدرة في الصيدليات دون رقابة ، كما نفي المركز الاعلامي ما تداول حول فقدان بعض القطع الأثرية أثناء نقل الآثار للمتحف المصري الكبير.

ونفي المركز الاعلامي ما تردد حول طرح أراض أثرية بمنطقة مارينا للبيع لصالح مستثمرين ، كما نفي ما تداول حول صرف مكافآت للعاملين بوزارة الأوقاف من أموال صكوك الأضاحي ، ونفى أيضا ما أثير حول إلزام المصلين بدفع فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد.

ونفي المركز ما تم تداوله حول إصدار وزارة السياحة تأشيرات سياحية للحجاج غير مخصصة للحج ، كما نفى ما أثير حول ارتفاع أسعار لحوم الأضاحي في المنافذ قُبيل حلول عيد الأضحى ، ونفى أيضا ما تم تداوله حول استخدام مواد كيماوية ضارة لزيادة إنتاجية المحاصيل.

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