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مرأة

بإطلالة كلاسيكية .. إليسا في أحدث ظهور لها في إحدى الحفلات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:09 ص
صدى البلد
منار نور
نشرت الفنانة إليسا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إليسا فى الصورة بإطلالة رقيقة كعادتها خلال احيائها احد الحفلات، حيث اعتمدت على فستان ذهبى، وشعرها المنسدل على الأكتاف، والمكياج ذات الألوان الترابية.

يُذكر أن آخر أعمال إليسا كان فيديو كليب أغنية "كرهنى" وهى إحدى أغنيات ألبومها الأخير "إلى كل اللى بيحبونى"، وهى أغنية باللهجة اللبنانية من كلمات على المولى، وألحان فضل سليمان، وتوزيع كميل خورى شقيق إليسا، والفيديو كليب من إخراج إنجي جمال.

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