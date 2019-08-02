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أخبار العالم

بعد انسحاب واشنطن.. موسكو تعلن انتهاء معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:46 ص
الكرملين
الكرملين
أحمد محرم
ذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن روسيا أعلنت انتهاء معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى، الموقعة مع الولايات المتحدة، بعد إعلان الأخيرة الانسحاب منها.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.

وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن "الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا".

وتابع "أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة"، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وكانت موسكو قد رفضت الشهر الماضي ما وصفته بالادعاءات الأمريكية بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجى ريابكوف خلال جلسة استماع عامة في البرلمان الروسي، "إن مزاعم الولايات المتحدة بانتهاك روسيا لهذه المعاهدة لا أساس لها من الصحة تماما"، مؤكدا أن انسحاب واشنطن من المعاهدة بذريعة رفض تدمير صاروخ من طراز (9 أم-729) يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق.

وأكد أنه "من غير المقبول أيضًا اللهجة القطعية للتعبير عن المطالبات الأميركية تجاه روسيا دون تقديم أي إثبات لدعم هذه الادعاءات، حيث تجنب الأمريكيون لسنوات عديدة إجراء بحث موضوعي لجميع المشاكل المتراكمة في إطار معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى".

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