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بسبب أعمال الصيانة.. تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:59 ص
مطار القاهرة
مطار القاهرة
نورهان خفاجي
شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة عن موعدها الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة.

وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، إن رحلة الخطوط المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 382 المتجهة إلى جدة ساعة ونصف لظروف التشغيل.

وأضاف المصدر أن رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى أديس أبابا ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة أير كايرو 475 المتجهة إلى جدة ساعتين لظروف التشغيل.

وأكدت المصادر، أن حركة إقلاع وهبوط الطائرات تسير بصورة طبيعية دون أي تأخيرات أو مؤثرات خارجية وفقا لجداول التشغيل.

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