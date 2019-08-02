إطلالة رقيقة.. مى سليم فى أحدث ظهور بـ فستان ذهبى

نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام " .



وظهرت مى سليم فى الصور بإطلالة ناعم ، حيث ارتدت فستان ذهبى ، وشعرها المنسدل على الاكتاف .



اما من الناحية الجمالية، فاعتمدت مى سليم، على المكياج الناعم والالوان الترابية الذى ابرز ملامحها ، ونالت الصورة العديد من التعليقات الايجابية .



يذكر أن آخر أعمال مي سليم كان فيلم "محمد حسين" الذى يعرض حاليا بدور العرض، والذي قدمته مع الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلى وإخراج محمد على.



وتدور أحداث محمد حسين فى إطار كوميدى حول سائق (محمد سعد) يعمل في أحد الفنادق الكبيرة ويتورط مع رجال المافيا وتحدث مطاردات بينهما.