الزمالك يحسم الصفقة رقم 11 خلال ساعات

اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود في الفترة الحالية.



وأكد مصدر بالإدارة أن النادي الأبيض حصل على توقيع إمام عاشور لضمه في الفترة المقبلة ويتم حسم الاتفاق مع المحلة على المقابل المادي.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الـ 11 للزمالك خلال الساعات المقبلة.



وشهد المؤتمر الصحفى الذى عقده مرتضى منصور رئيس الزمالك الأربعاء الماضى إعلان تعاقد ناديه مع 10 صفقات جديدة وهم : محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد العائدين من الإعارة ومحمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة السعودى والمغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى وإسلام جابر لاعب المقاصة وكريم بامبو لاعب الإسماعيلى ومحمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجيت .