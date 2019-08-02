ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يحسم الصفقة رقم 11 خلال ساعات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:01 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسى
اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من حسم صفقة إمام عاشور صانع ألعاب غزل المحلة المعار لحرس الحدود في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بالإدارة أن النادي الأبيض حصل على توقيع إمام عاشور لضمه في الفترة المقبلة ويتم حسم الاتفاق مع المحلة على المقابل المادي.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة الـ 11 للزمالك خلال الساعات المقبلة.

وشهد المؤتمر الصحفى الذى عقده مرتضى منصور رئيس الزمالك الأربعاء الماضى إعلان تعاقد ناديه مع 10 صفقات جديدة وهم : محمود عبدالرازق شيكابالا ومصطفى محمد العائدين من الإعارة ومحمد عبد الشافى لاعب أهلى جدة السعودى والمغربى أشرف بن شرقي لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى وإسلام جابر لاعب المقاصة وكريم بامبو لاعب الإسماعيلى ومحمد عواد حارس الإسماعيلى ومحمد أبوجبل حارس سموحة ومحمد صبحى حارس بتروجيت .

ترشيحاتنا

بعد طرحه رسميا في مصر.. تعرف على مواصفات وعيوب هاتف شاومي Xiaomi Mi 9T

رئاسة الحرمين تكشف سبب سحب 9000 مصحف يوميًا من المسجد الحرام

قوات حرس الحدود تحبط محاولة هجرة غير شرعية لـ 431 فردا.. وتدمر نفقين في سيناء

السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

سوق السيارات المستعملة .. أسعار ستروين بيكاسو العائلية بعد التخفيضات.. فيديو

موعد ومكان مباراة السوبر الأوروبى بين ليفربول وتشيلسي والقنوات الناقلة

تركى آل الشيخ يعلن عن النادى الجديد الذى اشتراه بارتداء فانلته .. صور

صالح جمعة يعترف: بفرح بخسارة الزمالك وبشجع منافسيه.. فيديو

اتحاد الكرة يرفض استقدام حكام أجانب فى الموسم الجديد

موجز الرياضة .. الجبلاية تفاضل بين 4 مدربين للمنتخب.. محمد صلاح يتراجع للمركز الخامس بقائمة الأغلى أفريقيا.. استياء داخل بيراميدز من قفشة

السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

رأي صادم لـ إبراهيم سعيد بشأن تولي مدير فني وطني تدريب منتخب مصر

محمد صلاح وساديو ماني أبرزهما.. نجوم الدوري الإنجليزي فى خطر

حازم إمام ينتظر خبرا سارا جديدا بعد قرار بقائه فى الزمالك

جمال عبد الحميد: حسن شحاتة وحسام حسن وحسام البدري الأنسب لتولي قيادة المنتخب الوطني

شاهد.. الأهلي يحتفل بـ عيد ميلاد حسن حمدي رئيس النادي الأسبق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها