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أنتاركتيكا بها حياة.. اكتشاف مذهل في القارة القطبية الجنوبية

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 03:32 م
اكتشاف جديد بالقارة
اكتشاف جديد بالقارة القطبية الجنوبية
أماني إبراهيم
اكتشف عدد من العلماء، أقدم قطعة خشبية يعود عمرها إلى 4 ملايين سنة في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا".

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية، يقوم باحثون من ألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة بالتنقيب في الجليد منذ عام 2006 أملا في العثور على عينات لمشروع حفر في أنتاركتيكا.

ويقول ديفيد هاروود وهو جزء من فريق البحث لمسح القارة الجليدية، بعد الاكتشاف، إن هذه القطعة الخشبية تعد اكتشافا رائعًا في المنطقة الشرقية.

وعثر ديفيد هاروود على حفريات من أوراق الأشجار أيضا على مقربة من القطب الجنوبي، حيث تتضح أهمية الأوراق والأخشاب في وجود حياة قديما في القارة القطبية الجنوبية.

وتحظى القارة القطبية الجنوبية باهتمام كبير من العلماء نظرا لكونها تتمتع بمنظر غير ملوث، ويمكن العلماء من دراسة آثار تغيير المناخ.

وسيتم إضافة هذا الاكتشاف إلى الفيلم الوثائقي عن أسرار أنتاركتيكا وكيف ساعد اكتشاف الخشب والأوراق الباحثون في تحديد ماضي الصحراء المتجمدة.

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