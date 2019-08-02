ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على الجهاز المعاون لـ طارق يحيى في الزمالك

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 04:35 م
صدى البلد
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن انضمام أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى، كما سيتواجد أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.

وكان مجلس الزمالك قرر تكليف طارق يحيى بتولي منصب المدير الفني مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة الحالية.

ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لمباراة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.

يذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفرييقة الموسم الماضي، بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

ترشيحاتنا

السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

3 سيناريوهات أمريكية للقضاء على إيران.. استراتيجى سعودى يكشف مصير المواجهة بين واشنطن وطهران قبل نوفمبر

نشرة الفن.. رامي جمال يتعرض لحادث مروع.. زينة تكشف عن نيتها ارتداء الحجاب ورفضها الزواج.. وأحمد عز يحتفل بإيرادات الممر

قرار تاريخي.. الفرنسية ستيفاني فرابار تدير مباراة السوبر الأوروبي بين ليفربول وتشيلسي

موجز السوشيال ميديا.. كهربا يوجه رسالة إلى منتقديه.. وأحدث ظهور لـ محمد صلاح

موجز الرياضة.. طارق يحيي مدربا مؤقتا للزمالك.. وآل الشيخ يشترى ناديا إسبانيا.. والأهلي يقيد عبدالله جمعة في قائمته الأفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات ببولاق الدكرور.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل

عصرية و ملفتة.. أبرز إطلالات زوجة مصطفى فهمى فى عيد ميلادها