تعرف على الجهاز المعاون لـ طارق يحيى في الزمالك

كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن انضمام أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام بالجهاز الفني المؤقت بقيادة طارق يحيى، كما سيتواجد أيمن طاهر في منصب مدرب حراس المرمى.



وكان مجلس الزمالك قرر تكليف طارق يحيى بتولي منصب المدير الفني مؤقتا لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي في الفترة الحالية.



ويستعد الزمالك في الفترة الحالية لمباراة ديكاداها بطل الصومال في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجاري.



يذكر أن الزمالك توج ببطولة كأس الكونفدرالية الأفرييقة الموسم الماضي، بعد الفوز على نهضة بركان بركلات الترجيح في المباراة النهائية.