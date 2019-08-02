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رياضة

مباراة واحدة.. طارق يحيى يكشف تفاصيل قيادة الزمالك الفترة المقبلة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 05:14 م
طارق يحيى
طارق يحيى
منتصر الرفاعي - ملك موسى
كشف طارق يحيي إنه توصل لاتفاق مع مجلس إدارة الزمالك على تدريب الفريق فى المباراة المقبلة فقط أمام ديكاداها بطل الصومال فى ذهاب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 11 أغسطس الجارى لحين تعاقد النادي مع مدرب أجنبي.

وأضاف المدير الفني أنه لم يتردد في قبول المهمة لأن نادي الزمالك هو بيته ولا يستطيع التأخر عن خدمته، ووافق على تولى القيادة الفنية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من مواجهة بطل الصومال والتعاقد مع مدير فنى اجنبى.

وأوضح طارق يحيى أن الجهاز المعاون له يضم كل من أيمن عبد العزيز في منصب المدرب العام وأيمن طاهر مدربا لحراس المرمى.

ووجه المدير الفني المؤقت رسالة للجماهير يطالبهم بمساندة الجهاز الفني واللاعبين في الفترة الحالية المهمة في مشوار الزمالك.

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