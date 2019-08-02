تعرف على تأثير التقشير الكيميائي في إزالة ندوب الوجه

قال الدكتور شادي سامي استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، إن هناك العديد من الأنواع المختلفة للتقشير الكيميائي والذي يكمن دوره في إزالة ندوب الوجه، مشيرا إلى أن التقشير السطحي يمكن تطبيقه على مختلف أنواع البشرة، وهو يعمل على تقشير الطبقة السطحية من الجلد دون تغلغل المادة الكيميائية لأعمق من هذه الطبقة، وهو يستخدم لتحسين الندوب الصغيرة.



وقال سامي في بيان، اليوم، إن التقشير المتوسط أعمق قليلا من التقشير السطحي، وغالبا ما يستخدم حمض الجليكوليك في هذا التقشير لعلاج تجاعيد الوجه، أما التقشير العميق يتغلغل لمستويات أعمق من البشرة، وقد يستخدم الفينول كمادة للتقشير العميق للبشرة لعلاج الندوب العميقة ويستغرق التقشير العميق، ثلاثة أسابيع للشفاء، وسيتم تغطية وجهك بالضمادات، التي قد تحتاج إلى تغييرها عدة مرات في اليوم، كما أنك قد تحتاج أيضا إلى تناول الأدوية المضادة للفيروسات لمنع الأمراض.



وأضاف أن تقنية إزالة ندوب الوجه بالتقشير الكيميائي، تتميز بأنها متاحة على نطاق واسع، ويعالج مشاكل الجلد المختلفة مع إزالة الندوب مثل البقع الداكنة والتجاعيد كذلك ينعم البشرة ويحافظ على نضارتها.



وأشار سامي، إلى أن الليزر مثل التقشير الكيميائي يزيل الطبقة العليا من الجلد، وهو معد للندوب ذات اللون الأحمر الداكن وفي هذه الطريقة يستخدم شعاع الليزر عالي الطاقة لإزالة الجلد بدلا من الأحماض.