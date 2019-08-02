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البابا تواضروس يستقبل أعضاء مجلس كنائس الخليج

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 06:29 م
صدى البلد
سامح سلام
التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم، أعضاء مجلس كنائس الخليج بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني لقاءً صباح أمس مع كهنة وخدام وخادمات كنائسنا بمنطقة الخليج العربي.

وأقيم اللقاء بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية وألقى قداسته عليهم محاضرة أعقبها فترة أسئلة مفتوحة وجهها الحضور لقداسة البابا.

شهد اللقاء صاحبا النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات.

كان كهنة المنطقة ذاتها قد عقدوا مؤتمرًا بمركز لوجوس البابوي بوادي النطرون استغرق ثلاثة أيام حضره وحاضر فيه قداسة البابا وعدد من أحبار الكنيسة.

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