مرتضى منصور يكشف كواليس التفاوض مع مدير فني جديد

كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه من الشائعات التي تطارد النادي الأبيض في الفترة الحالية، مضيفا أن المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تم قيده بالقائمة الأفريقية.



وشدد على أنه كان محرجا من التفاوض مع أحد أبناء النادي لقيادة الفريق لمدة أسبوع وطلب من خالد الغندور استطلاع رأي طارق يحيى المدير الفني الأسبق لقيادة الفريق في الفترة الحالية ووافق طارق على الفور ووجه له الشكر على قبول المهمة.



ووجه رئيس الزمالك الشكر لرئيس الجمهورية ووزير الشباب والرياضة ورئيس هيئة ستاد القاهرة على الموافقة على خوض الفريق لمبارياته على ستاد القاهرة.



وأشار رئيس الزمالك إلى أن النادي سيبرم صفقة جديدة وسيتم استبدال لاعب من القائمة بعد ابرام الصفقة، ووجه الشكر للاعبين الراحلين عن النادي في الفترة الحالية.



وأوضح رئيس النادي أنه لا أساس من الصحة لما تردد بشِأن إيقاف لائحة النادي موضحا أنه تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.



وشدد على أن المدير الفني الأجنبي الجديد سيل للقاهرة خلال أسبوع لتولي المهمة بعد مباراة الذهاب أمام بطل الصومال.



وطالب عامر حسين بمراعاة ضميره في ترتيب مباريات جدول الدوري الممتاز، وشدد على أنه متفائل بالفوز بالبطولات في الموسم المقبل.