جزار بني آدمين.. مدرس يذبح زوجته وأولاده بالساطور.. والنيابة تحيله لـ الجنايات

قرر المستشار يحيى الزارع المحامي العام لنيابات الفيوم، إحالة مدرس بالأزهر قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالساطور داخل شقتهم بحي المسلة فى مدينة الفيوم إلى محكمة الجنايات، تمهيدا لمحاكمته على جريمته.



كان اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم، إخطارا من اللواء محمد مراد مساعد مدير أمن الفيوم بالحادث .



كما انتقلت قوات الأمن إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة والتأكد من بلاغ المتهم ليتم العثور على 5 جثث لـ سيدة وأطفالها.



وتبين من تحريات المباحث أن خ. د (28 سنة ) مدرس لغة انجليزية بمعهد الفتيات الازهرى بقرية الحريشى بمركز الفيوم قام بإبلاغ العميد حمدى الواحى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم بأنه تخلص من زوجته وأولاده الأربعة ، ذبحا بالساطور لتلقيه تهديدات من بعض شركائه فى التنقيب عن الآثار بقتل زوجته واولاده الاربعة ، فبادر هو بالتخلص منهم قبل تنفيذ تهديدات شركائه.



وكشفت التحريات أن المتهم لديه خلافات مع آخرين حول تجارة آثار مما دفعهم لتهديده بقتل أفراد أسرته واحدا تلو الآخر ما دفع المتهم لأخذ قرار بالتخلص من زوجته وأبنائه بنفسه فذبحهم بـ "ساطور" وتوجه إلي مركز الفيوم وقام بتسليم نفسه واعترف بالجريمة.



كما أدلى مدرس اللغة الانجليزية قاتل زوجته وأولاده الأربعة بالساطور داخل شقتهم بحي المسلة فى مدينة الفيوم، بأقوال جديدة اليوم أمام أحمد مرزوق وكيل أول نيابة بندر الفيوم و برئاسة المستشار محمد القاضى رئيس نيابة بندر الفيوم وبسكرتارية عماد يونان.



وقام القاتل بتعديل أقواله التى أدلى بها أمام نيابة بندر الفيوم ، حيث اتهم 3 أشخاص مسلحين بإجباره على قتل زوجته وأولاده الأربعة تحت تهديد السلاح .



وأضاف القاتل أنه فوجئ بطرقات غريبة وقوية على باب شقته بالدور الثامن بالعمارة السكنية التي يقطن بها، وعندما فتح الباب فوجئ بـ3 أشخاص مسلحين يدفعونه داخل الشقة ويغلقون الباب، وطلبوا منه تنفيذ الإعدام في زوجته وأولاده الأربعة، وإلا سيقتلونه.



وتابع: قمت بتنفيذ مطالبهم وأخذت الساطور ونفذت الجريمة وقتلت زوجتي وأولادي الأربعة ، وبعد أن تأكدوا من تنفيذ الجريمة تركوني وانصرفوا.

