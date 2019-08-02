محلل سياسي روسي: آثار انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة والصواريخ خطيرة.. فيديو

قال ليونيد سوكيانين المحلل السياسي الروسي، إن انسحاب أمريكا من معاهدة الأسلحة والصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى مع موسكو يترتب عليه آثار خطيرة.



وأضاف ليونيد سوكيانين في مداخلة هاتفية على قناة " تن"، أن هذه المعاهدة كانت في غاية الأهمية وكانت عنصرا رئيسيا في نظام الأمن الدولي.



وتابع ليونيد سوكيانين،:" بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من هذه المعاهدة أعلنت روسيا تعليق تنفيذ المعاهدة، وروسيا كانت تدعو الولايات المتحدة لإجراء مناقشات حول المعاهدة ولكن أمريكا اكتفت بالانسحاب".



وأكمل ليونيد سوكيانين:،" أمريكا اكتفت بالانسحاب دون قبول اقتراح إجراء المحادثات للحفاظ على المعاهدة وإجراء التعديلات، و نحن نشهد نتيجة سلبية خاصة بالنسبة للقارة الأوروبية".



وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم انسحاب بلاده رسميا من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى المبرمة مع موسكو.



وأضاف بومبيو في بيان حول الانسحاب الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تبقى طرفا في معاهدة تنتهكها روسيا عمدا، وتابع أن عدم امتثال روسيا بموجب المعاهدة يهدد المصالح العليا للولايات المتحدة، معتبرا أن "تطوير روسيا وتطبيق نظام صاروخي ينتهك المعاهدة يمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".



وبعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الصواريخ القصيرة والمتوسطة مباشرة، أعلنت روسيا انتهاء المعاهدة.

