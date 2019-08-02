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رياضة

لاعبو الإسماعيلي يرحبون بـ أحمد مدبولي

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:00 م
صدى البلد
نور عادل
حرص لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى على الترحيب بالوافد الجديد أحمد مدبولى جناح وصانع ألعاب الزمالك سابقا، وذلك قبل انطلاق المران مساء اليوم.

وقام اللاعبون بتهنئة اللاعب على الانضمام للفريق الأصفر، قبل أن يعقد أعضاء الجهاز الفنى جلسة معه لشرح نظام التدريبات خلال الفترة المقبلة.

وتعاقد الإسماعيلى بصفة رسمية مع اللاعب المميز بجانب محمود عبد العاطى “دونجا” لاعب الارتكاز فى إطار تدعيم الفريق بلاعبين على مستوى عالٍ.

ووقع اللاعب فى حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات بجانب محمد محسن أبوجريشة عضو اللجنة الفنية والذين يبذلان جهودا كبيرا فى حسم الصفقات.

وكان الجهاز الفنى بقيادة محمود جابر قد طالب بتدعيم هذا المركز من أجل زيادة الفاعلية الهجومية والتى عانى منها الفريق خلال منافسات الموسم المنقضى.

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