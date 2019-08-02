توفيق عكاشة يعلن موعد إجراء انتخابات المحليات.. فيديو

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انتخابات المحليات أثناء جلسة اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس صرح بموعد الانتهاء من قانون المحليات في الدورة البرلمانية القادمة، مضيفا:" أي أن انتخابات المحليات ستكون بعد انتخابات البرلمان القادمة، ولن يتم إجراء انتخابات المحليات إلا بعد عامين من الآن".



وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:" أتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ما بين شهر مارس وأبريل من عام 2020 المقبل".



وأكمل الإعلامي توفيق عكاشة:" هناك ترهل كبير في المحليات، والنواب المحليون سيلعبون دورا، وسوف يكون هناك تعاون مع سلطة الدولة كي يقومون بدورهم الرقابي والداعم للسلطة التنفيذية متمثلة في المحليات".

