ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

توفيق عكاشة يعلن موعد إجراء انتخابات المحليات.. فيديو

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:13 م
توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
هاني حسين
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انتخابات المحليات أثناء جلسة اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس صرح بموعد الانتهاء من قانون المحليات في الدورة البرلمانية القادمة، مضيفا:" أي أن انتخابات المحليات ستكون بعد انتخابات البرلمان القادمة، ولن يتم إجراء انتخابات المحليات إلا بعد عامين من الآن".

وتابع الإعلامي توفيق عكاشة:" أتوقع أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ ما بين شهر مارس وأبريل من عام 2020 المقبل".

وأكمل الإعلامي توفيق عكاشة:" هناك ترهل كبير في المحليات، والنواب المحليون سيلعبون دورا، وسوف يكون هناك تعاون مع سلطة الدولة كي يقومون بدورهم الرقابي والداعم للسلطة التنفيذية متمثلة في المحليات".

ترشيحاتنا

خفاش يقتحم طائرة ويصيب ركابها بالرعب.. شاهد ماذا حدث

ممثلة لبنانية تثير ضجة بعد تغريدة تدعو لإبادة الفلسطينيين في أفران هتلر

أسطورة الإدارة الرياضية.. أحمد شوبير مهنئا حسن حمدى بـ عيد ميلاده

القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات

السيستم بيخرف .. قيد نجم الزمالك في قائمة الأهلي الإفريقية

لا تسيء اللفظ.. كهربا يوجة رسالة إلى منتقديه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعثة فراعنة الأولمبياد الخاص تطير اليوم إلى تشيناي الهندية.. صور

بعد شكوى مواطنين على فيسبوك.. ضبط 7 من تجار المخدرات فى الجيزة.. صور

هناكل ايه النهاردة .. فتة ملوخية بالجمبرى وسلطة خيار وخس .. والحلو: دونتس بالسودانى والفورماسيل