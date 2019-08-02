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أخبار العالم

بعد حملة إعلامية .. ترامب يسحب مرشحه لـ قيادة المخابرات

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 09:21 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رحيم يسري
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب مرشحه لمنصب مدير المخابرات الوطنية، حيث أثار ترشيح ترامب للنائب جون راتكليف مخاوف من تسييس القرارات المتعلقة بالأمن القومي.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر "إن الجمهوري المنتخب جون راتكليف يتم معاملته بطريقة غير عادلة من قبل وسائل الإعلام المزيفة.. بدلا من أشهر من التشهير.. أوضحت لجون كم هو فظيع ان يتعامل هو وأسرته مع هؤلاء".

وتابع: "ولذلك قرر جون البقاء في الكونجرس حيث كان دائما يقوم بهذه المهمة المميزة ممثلا عن شعب تكساس وبلدنا"، مضيفا:"سأعلن عن مرشحي لمنصب مدير المخابرات الوطنية قريبا".

وكانت تقارير إعلامية انتقدت ترشيح ترامب لراتكليف، حيث قالت "واشنطن بوست" إن جون كان يفتخر بحملة شنها ضد مهاجرين يعملون فى مصانع الدواجن فى 2008 فى تكساس عندما كان مدعيا عاما، ويعتبرها أهم نقطة فى حياته المهنية، وأنها واحدة من أهم القضايا على الإطلاق.

وانتقدت وسائل إعلامية ترشيح ترامب لراتكليف كونه لا يتمتع بالخبرة الكافية التي تؤهله لهذا المنصب.

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