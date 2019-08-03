المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي يكرم رئيس جامعة عين شمس السابق بحضور المتينى

كرم المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي برئاسة نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز، الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق بمناسبة إنتهاء فترة رئاسته للجامعة، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجديد ونواب رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة والدكتورة نادية زخارى وزيرة البحث العلمى السابقة وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين.



وقدم الدكتور عبدالوهاب عزت هدية تذكارية إلى الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجديد وتسليمه قيادة الجامعة، وسط تصفيق الحضور.



وقال نيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي إن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق عمل بكل جهد وإخلاص وأمانة أمام الله والناس.



وأضاف الأنبا إرميا أن الدكتور عبدالوهاب عزت من الشخصيات الوطنية التى لا يمكن الاستغناء عنه في خدمة التعليم العالي والبحوث لخدمة بلادنا مصر، وأن جامعة عين شمس شهدت تطورات عديدة في مختلف الكليات والمستشفيات التابعة لها خلال فترة رئاسته للجامعة.



وأكد رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي تهنئته للدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجديد، لافتا إلى أنه من الشخصيات الكبيرة في عالم الطب وقدم خدمات كبيرة في البحوث الطبية خلال الفترة الماضية، متمنيا له التوفيق في مسؤوليته الجديدة.



من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الجديد أن الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة السابق أستاذ كبير وإنسان رائع، وهو شخص مخلص في عمله والجميع يحمل له المشاعر الطبية وهو قدوة في كل شئ، وأنه سيحاول أن يمشى على نهجه ويكمل الطريق لما فيه مصلحة الجامعة والطلاب.



وتابع قائلا، إن الدكتور عبدالوهاب عزت قيمة كبيرة وسيتم الاستفادة من خبراته، مقدما الشكر لنيافة الأنبا إرميا على التكريم المقدم للدكتور عبدالوهاب عزت وأن جامعة عين شمس مستمرة في التعاون مع المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي في مختلف المجالات.



بدوره، قال الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق، إن فلسفة النجاح في جامعة عين شمس قائم على روح الفريق الواحد والعمل الجماعي بين جميع الأطراف.



وتمنى الدكتور عبدالوهاب عزت لرئيس الجامعة الجديد الدكتور محمود المتينى التوفيق في مهمته الجديدة، كما تمنى النجاح لجميع نواب رئيس الجامعة والعمداء والأساتذة والعاملين.



وأضاف أنه كان يدرك جيدا اللحظة التى سيخرج منها من الجامعة، وأنه طوال هذه المدة شاهد العديد من الأحداث الوطنية، وأنه كان حريص أن يقدم كل ما لديه لخدمة الوطن والطلاب والجامعة.



وقدم الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسي درع المركز وهدية تذكارية للدكتور عبدالوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس السابق.