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زعيم عربي يرفض لقاء نتنياهو

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:20 ص
بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
عرفة البنداري
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن تقارير عربية، اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طلب اللقاء مع العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، لكن الأخير رفض اللقاء بشدة، وهو ما أزعج نتنياهو بشدة.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن طلب نتنياهو لقاء العاهل الأردني يأتي على خلفية ما كشفته الصحيفة منذ أيام، بشأن رغبة الإدارة الأمريكية في عقد اجتماع أو مؤتمر للزعماء العرب في كامب ديفيد. وبحسب الصحيفة، فقد أعلنت الأردن عدم اهتمامها بالمشاركة في الخطوة التي هدفها التقاط صور فقط.

وكانت وسائل إعلام سعودية وإسرائيلية تحدثت منذ أيام أن بنيامين نتنياهو حاول ترتيب لقاء مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، للحديث حول القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، لكن الأخير رفض مقابلة نتنياهو أيضا.

ونفى مسؤولون أمريكيون في وقت سابق أن تكون الإدارة الأمريكية راغبة في عقد أي اجتماع للزعماء العرب في كامب ديفيد، وأشار مسؤولون إسرائيليون إلى أن الإدارة الأمريكية غير راضية عن محاولات نتنياهو تأجيل الإعلان عن صفقة القرن.

ويقول محللون إسرائيليون إن المحاولات التي يجريها نتنياهو لعقد لقاءات مع قادة عرب تهدف في الأساس إلى استخدامها في الدعاية الانتخابية لحزب الليكود في الانتخابات التي ستجرى في السابع عشر من سبتمبر المقبل.

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