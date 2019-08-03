ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة.. عالم أزهري يوضح أفضل الأعمال فيها

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:56 ص
فضل العشر الأوائل
فضل العشر الأوائل من ذي الحجة
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، إن صيام العشر من ذي الحجة من أفضل الأيام، وأعظمها عند الله وفضل العبادة فيها عظيم.

وأضاف الأطرش لـ"صدى البلد"، أنه قد جاء في فضل قيامها ما رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.

وتابع: أن أهل العلم استحبوا صيام الأيام التسعة من ذي الحجة، لما ورد في مسند أحمد وسنن النسائي عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاشوراء، والعشر، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداة.

وأوضح الأطرش المراد التسعة الأولى من ذي الحجة، إذ يحرم صوم يوم النحر اتفاقًا، وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كالألباني والأرناؤوط ولكن الاستدلال به مع ذلك يظل سائغًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل النبي صام أوائل ذي الحجة؟

عالم أزهري يوضح فضل صيام التسع الأُول من ذي الحجة

علي جمعة يوضح فضل صيام التسع الأوائل من ذي الحجة

تعرف على فضل صيام العشر الأول من ذي الحجة

ترشيحاتنا

العشر الأوائل من ذي الحجة.. هل حلق الذقن أو الشعر فيها يبطل الأضحية ؟

اليوم .. اتحاد الكرة يناقش تغليظ العقوبات في المنظومة الرياضية والجماهير بالموسم الجديد

الدولار بـ 16.63 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية السبت 3 - 8 - 2019 | فيديو

تعرف على مراحل تشطيب الشقة الــ12

موجز التوك شو.. القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

شاهد.. فرحة عارمة بشوارع السودان بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي