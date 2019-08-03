باريس سان جيرمان يسعى للثأر من رين في كأس السوبر الفرنسي

يواجه فريق باريس سان جيرمان نظيره رين، اليوم السبت، في تمام الواحدة والنصف ظهرا، في بطولة كأس السوبر الفرنسي.



ويسعى فريق سان جيرمان للثأر من رين بعدما خطف منه كأس فرنسا الموسم الماضي، بينما يطمح رين في تأكيد تفوقه على فريق العاصمة، وتحقيق انطلاقة قوية.



ويخوض باريس سان جيرمان المباراة باعتباره بطلال لمسابقة الدوري، الموسم الماضي، بينما يلعب رين اللقاء باعتباره بطلا للكأس.



ومن المتوقع عدم مشاركة نيمار مع باريس سان جيرمان في لقاء اليوم، بعد غيابه عن جميع مباريات الفريق الودية، خلال المعسكر التحضير للموسم الجديد.