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فن

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

السبت 03/أغسطس/2019 - 12:08 م
وائل كفوري
وائل كفوري
محمد نبيل
يُطل النجم وائل كفوري ضيفًا على برنامج "تخاريف" مع وفاء الكيلاني الذي يُعرض على MBC مصر "الليلة" في الثامنة من مساءً. 

لا يتحدث وائل كفوري عن فنه وحياته الشخصيّة فحسب، بل يتوقف أيضًا عند تفاصيل يتناولها للمرّة الأولى في حوار تلفزيوني أو صحفي، ويجيب على الأسئلة الافتراضية الكثيرة للبرنامج والتي تكشف جوانب مُختلفة من شخصيته.

كانت حصدت أغنية "استشبهت فيكي‬⁩" لـ وائل كافورى 4 ملايين و750 ألف مشاهدة عبر يوتيوب بعد طرحها في 19 يونيو الماضي.

الأغنية من كلمات منير بو عساف، ومن ألحان هشام بولس، ومن توزيع داني حلو، ومكس ماستر رالف سليمان، وإخراج عبدالله غنام، ومن إنتاج مينا.

كان وائل كافورى، احتفل بإصدار الأغنية وسط عدد من أصدقائه، ونشر وائل على صفحته على انستجرام فيديو من الاحتفال.

وظهر وائل كافوري، في الفيديو، برفقة أصدقائه وهم يقطعون قالب من التورتة مع صوت أغنيته الجديدة "استشبهت فيكى".

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة
وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة
وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة
وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة
وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

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وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

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