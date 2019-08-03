تعليم أسوان يستعد لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة للعام الدراسى الجديد..صور

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم اجتماعًا موسعًا بمديرى عموم الديوان ومديرى الإدارات التعليمية لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة والتى منها استعدادات الأجهزة المعنية لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة التى تنطلق عقب عيد الأضحى المبارك، وأيضًا الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد 2019/2020 ، بجانب عرض جهود قوافل ضبط الأداء بالمدارس، ووصول لائحة فصول خدمات الثانوى العام ، وكذا بنود وآليات صرف مخصصات الخطة الإستثمارية ، والتحويل من الأزهر للمدارس الحكومية عن طريق المديرية.





وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية تجهيز اللجان الامتحانية والاستراحات على أعلى مستوى وتوفير كافة الإمكانات اللازمة، بجانب التأكيد على أهمية متابعة التخلص من الرواكد المتبقية فى بعض المدارس ، ولاسيما أن المديرية فى طريقها لتصنيع 6300 تختة لتوزيعها على المدارس، وعلى السادة مديرى الإدارات إعادة توزيع المعلمين على المدارس خاصة بعد عودة المعلمين المنتدبين إلى إداراتهم الأصلية (تقليلًا للاغتراب).





وأشار الدكتور السيد الفيومى إلى أن هناك 14 مدرسة جديدة تستعد لدخول الخدمة العام الدراسى الجديد ، مؤكدًا على أهمية إزالة أى فصول عشوائية تم بنائها داخل المدارس مخالفة لهيئة الأبنية التعليمية وعدم إغفال غلق المدارس التى صدر لها قرار إزالة حفاظًا على أمن وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة .





واستعرض الاجتماع ضرورة متابعة قوافل ضبط الأداء لعملها داخل المدارس خلال الفترة المقبلة لرصد مدى استعداد المدارس للعام الدراسى الجديد، ثم تناول وصول اللائحة الخاصة بفصول الخدمات وآليات صرف المخصصات المالية، وأيضًا بنود الخطة الإستثمارية والمخصصات التى تم تحديدها للتجهيزات ، وكذلك صيانة أسطول سيارات المديرية والإدارت التعليمية.



