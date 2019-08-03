تشمل خطا ساخنا.. المجازر تعلن خطتها فى عيد الأضحى

وضعت الإدارة العامة للمجازر التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خطة بتكثيف المرور على مجازر الحيوانات واستعداد المحافظات لاستقبال عيد الأضحى ومتابعة أعمالها على مستوى المحافظة.



وتشمل الخطة رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء الراحات والإجازات لأطباء المجازر وتدعيمهم بأطباء من الادارات المختلفة لمواجهة زيادة وكثافة المذبوحات فى الفترة السابقة على عيد الأضحى، وكذلك توفير احتياجات المجازر من أدوات ومواد النظافة للحفاظ على سلامة اللحوم.



كما تتضمن الخطة توفير وتأمين الأختام والمادة الملونة المستخدمة لختم المذبوحات، والتنسيق بين مديرية الطب البيطرى والجهات الأمنية بالمحافظات لتأمين أعمال المجازر، بجانب توفير وتيسير خدمة الذبح بالمجازر الحكومية للأهالي خلال أيام العيد منعًا للذبح خارج المجازر حفاظا على الصحة العامة وسلامة اللحوم والبيئة.



كما وفرت خدمة التواصل من خلال الخط الساخن المتواجد بالهيئة بين أطباء الإدارة العامة للمجازر والجمهور للرد على استفساراتهم المتعلقة بمواصفات وشروط الأضحية من الناحية الصحية وسلامة الحيوان قبل شرائه، والتنسيق مع مباحث التموين والصحة والجهات المعنية الأخرى لتشديد الرقابة على منافذ عرض وبيع اللحوم بالمحافظات المختلفة.