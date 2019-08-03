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محافظات

ضبط 71 مخالفة تموينية في حملة بالمنيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:19 م
صدى البلد
ايمن رياض
أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 71 مخالفه تموينية، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية التي نظمتها بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أن الحملات أسفرت عن ضبط 38 مخالفه للمخابز البلدية منها, 21 مخالفة لنقص الوزن، و 4 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات, 5 مخالفات لعدم وجود شهادة صحية , و8 مخالفات لقضايا أخرى متنوعة ، بالإضافة إلى 30 مخالفات في مجال الأسواق منها, مخالفه لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات , و3 مخالفات لمنتجات بدون تاريخ صلاحية , و7 مخالفات لذبح لحوم خارج السلخانة , و13 مخالفات لعدم حيازة شهادة صحية , و6 مخالفات لتجار تموينيين للتلاعب في المقررات التموينية ، و3 مخالفات في مجال المواد البترولية .

وأضاف وكيل الوزارة أن حملات التفتيش يتم تنظيمها بصفة دورية في جميع مراكز المحافظة من أجل ضبط الأسواق ومراقبه السلع التي يتم عرضها للمواطنين حفاظها على صحتهم وسلامتهم.

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