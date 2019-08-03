بالجاكيت الجينز والنظارة الشمس نانسى عجرم تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

نشرت المطربة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة.
وظهرت نانسي عجرم بجاكيت جينز ونظارة شمس معلنة عن حضورها مهرجان "بنزرت" بتونس.
و جاءت ابرز تعليقات متابعى نانسى عجرم :
الله يحفظك
قمررر
احلى نانسى
فديتك قلبى
وعلى صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد.
وظهرت نانسي عجرم بجاكيت جينز ونظارة شمس معلنة عن حضورها مهرجان "بنزرت" بتونس.
و جاءت ابرز تعليقات متابعى نانسى عجرم :
الله يحفظك
قمررر
احلى نانسى
فديتك قلبى
وعلى صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد.