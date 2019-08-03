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فن

بالجاكيت الجينز والنظارة الشمس نانسى عجرم تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:13 م
صدى البلد
القسم الميدانى
نشرت المطربة نانسى عجرم عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" صورة جديدة. 

وظهرت نانسي عجرم بجاكيت جينز ونظارة شمس معلنة عن حضورها مهرجان "بنزرت" بتونس.

و جاءت ابرز تعليقات متابعى نانسى عجرم :

الله يحفظك
قمررر
احلى نانسى
فديتك قلبى

وعلى صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم لتسجيل أغنيات ألبومها الجديد.

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