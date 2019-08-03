استعدادا لـ عيد الأضحى..الري تشكل غرف عمليات وإلغاء كافة الإجازات

عقد قيادات وزارة الموارد المائية والري، اجتماعا مع رؤساء الهيئات والقطاعات بالوزارة لبحث الاستعدادات لفترة الإجازات والأعياد، وخاصة عيد الأضحى واستعراض أهم الإجراءات المتخذة لإدارة المياه خلال تلك الفترة الماضية.



وعرض المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية لمشروعات الصرف، التابع لوزارة الموارد المائية والري، وضع مصرف الرهاوى وتشكيل غرفة عمليات مستقلة وخاصة به لمتابعة ما يواجهه من مشاكل وصعوبات وارتفاع منسوب المياه به وخصوصا خلال فترة الأعياد نتيجة إلقاء القمامة والمخلفات، مؤكدا على استمرار المرور وعمل الحراسات والتجاوب السريع مع أي مشكله وحلها في حينها.



وأكد كلا من المهندس محمد صالح بسيوني والمهندس إبراهيم سالمان نائبا رئيس الهيئة للوجهين البحري والقبلي على تشكيل غرف عمليات بكافة الأقاليم على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد والتأكيد على كافة المهندسين بالمتابعة المستمرة وعدم إغلاق التليفونات وتكثيف النوبتجيات والتنسيق مع الجهات التنفيذية والتأكيد عليهم بمواجهه مخالفات القاء القمامة ونواتج الذبح بالمجاري المائية.



من جانبه، المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري أن الوضع جيد بخصوص توزيع مياه الري على مستوى الجمهورية، مشيرا الى تشكيل غرف عمليات بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية على مدار الساعة وإلغاء كافة الإجازات خلال فترة الأعياد والعمل على تحقيق التوازن بين توفير الاحتياجات من مياه الشرب والري وخصوصا في محافظات القناة وتخفيض التصرفات خلال فترة العيد وتشكيل غرف عمليات خاصة بترع بورسعيد والسويس مع التأكيد على توفير المياه بالمناسيب المطلوبة لتغطية احتياجات مياه الشرب



وإستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء حالة ووضع المحطات على مستوى الجمهورية، لافتا الى التنسيق المستمر مع شركات توزيع الكهرباء لتوفير الجهد المطلوب للمحطات وخصوصا فى فترات الأعياد وأيضا قيام كافة قيادات المصلحة بالمتابعة المستمره لمحطات الطوارئ على مدار الساعة والتنسيق مع قيادات الصرف والرى وتشكيل نوبتجيات ليلية خصوصا بعد نجاحها فى رصد العديد من التعديات ومنعها.



وإستعرض المهندس سعيد هميسة رئيس قطاع الرى لوجه بحرى مجهودات المتابعة وإدارة المياة وأفاد بعمل نوبتجيات مستمرة لمواجهه التعديات والمخالفات فى حينها



وأشار المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي أنه جارى العمل بالمسرح المكشوف بمتحف النيل بمعدلات جيده ووجه الدكتور الوزير بضرورة سرعة إنجاز تلك الأعمال فى ضوء تحويل متحف النيل الى مركز ثقافي إفريقي