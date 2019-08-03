طبخات سهلة للمبتدئين .. وصفات سريعة التحضير

طبخات سهلة للمبتدئين هي اكثر مايحتاجها الفتيات، وتكون اصناف الاكل السهلة هي المناسبة وبدأت قنوات الطبخ والشيفات في الاهتمام وتقديم طبخات سهلة للمبتدئين، إذا كنتي لا تزالين مبتدئة في المطبخ وتبحثين عن وصفات سهلة يمكنك ان تطلعي علي أسهل الوصفات التي يمكن ان تقدميها على سفرتك.



طبخات سهلة للمبدتدئين



تعد الفراخ من الاطعمة التي تكون بها تنوع في الطبخ، كما انها من الاكلات المناسبة لطبخات سهلة للمبتدئين التي يمكن ان تعتمد عليها السيدات بسنة اولي طبخ .



فراخ بالكاري

المقادير :

فراخ مقطعة مكعبات

معلقة كاري وملح وفلفل

2 معلقة زبدة

جزر مقطع دواير

فلفل رومي الوان

بصل

معلقتين دقيق



الطريقة :

1- نسيح الزبدة علي النار ونقوم بتشويح الخضار ( البصل والفلفل الرومي والجزر ) لحد ما يدبل وبعدين نحط الدقيق والملح والفلفل .



2- نشوح الفراخ علي النار مع الكاري فى وعاء أخر .



3- يتم وضع الخضار علي اللحمة بعد تشويحها وتركها حتى النضج .



صينية بطاطس بيورية باللحمة المفرومة



تعد البطاطس من الاكلات السريعة التي يمكن ان تعتمدي عليها في تقديم اكلات مختلفة بمطبخك، والمناسبة للمبتدئين بالمطبخ حيث انها تصنف اولي الطبخات السهلة للمبتدئين.



المقادير :



2 بطاطس وسط مسلوقة

لحمة مفرومة معصجة

1\4 كوب لبن

بيضة

ملح وفلفل

معلقة زبدة

جبنة موزاريلا



الطريقة :



1- اهرس البطاطس مع اللبن والبيض والزبدة والملح والفلفل .

2- اضع فى صينية فرن طبقة من البطاطس وطبقة لحمة مفرومة وهكذا وفى النهاية الجبنة وندخلها الفرن لكى تسيح الجبنة .



طبخات سهلة للمبتدئين مغربية



يعد المطيخ المغربي غني بالوصفات السريعة والطبخات السهلة للمبتدئين، ويعتبر طاجن الدجاج مع البصل والعسل هو احدي أكلات مغربية خفيفة وسريعة التحضير



طاجن الدجاج مع البصل والعسل



المكونات:



ثلاث ملاعق كبيرة من النَعناع الطَازج المفروم.

ملعقة كبيرة من الزنجبيل الطَازج المبشور.

ملعقة صغيرة من كلٍ من الكمون المطحون، والقرفة المطحونة، والبابريكا، والملح. نصف ملعقة صغيرة من الشطة.

دجاجة، بوزن كيلوجرامين، مقطَعة إلى ثمانية أجزاء.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقتان كبيرتان من الزبدة. سِّتة فصوص من الثوم المهروس.

أربعة أغصان من النَّعناع الطَازج.

أربعة أغصان من الزعتر الطَّازج. كوب ونصف من مرق الدجاج. حبة من البصل الأحمر مقطَعة إلى شرائح رفيعة.

ثلاثة أرباع الكوب من عصير البرتقال.

ربع كوب من العسل.



طريقة التحضير: نخلط النَعناع المفروم، والزنجبيل، والملح، والشطة، والكمون، والقرفة، والبابريكا في وعاء كبير، ونضيف قطع الدجاج ونقلب في المكوّنات حتّى تُغطّى جميع الأجزاء.



نسخن الزيت، والزبدة في طاجن على درجة حرارة متوسِطة، ونضيف الدجاج بحيث يكون الجلد مُلامساً ونترك كل جانب من الدجاج لمدَة خمس دقائق حتّى ينضج ويصبح بني اللَون، وننقل أجزاء الدجاج إلى طبق. نضيف الثوم ونتركه لمدة دقيقة حتى ينضج، ونضيف أغصان النَعناع، والزعتر، والمرق، والدجاج، والسوائل الَتي خرجت من الدجاج على الطبق، ونغطي القدر مع تقليل الحرارة لمدَة نصف ساعة حتى يصبح الدجاج طريّاً.



نطبخ البصل، والعسل، وعصير البرتقال، واللَيمون في مقلاة مختلفة لعشر دقائق حتى يصبح اللَيمون طرياً والسائل سميكاً.

نتخلص من أغصان النعناع، والزعتر، ونضع خليط العسل فوق الدجاج، ونزين بالنَعناع واللوز.

