نرمين ماهر تخطف قلوب متابعيها بالأبيض..شاهد





نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".وظهرت نرمين ماهر مرتدية تيشرت ابيض وفي الخلف يظهر برج ايفل.يا سحرك يا جمالك ــ القمر ــ الجميل ــ ربنا يحميكى ــ ما شاء اللهيذكر أن احدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.