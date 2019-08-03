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فن

نرمين ماهر تخطف قلوب متابعيها بالأبيض..شاهد

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:54 م
نرمين ماهر
نرمين ماهر
القسم الميدانى
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نرمين ماهر مرتدية تيشرت ابيض وفي الخلف يظهر برج ايفل.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

يا سحرك يا جمالك ــ القمر ــ الجميل ــ ربنا يحميكى ــ ما شاء الله

يذكر أن احدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" من بطولة على ربيع، صلاح عبدالله، صابرين، وكريم عفيفى ومن إخراج وائل إحسان.

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