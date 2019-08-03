ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا إطلاق النار في تكساس إلى 20 قتيلاً

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:35 م
الشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية في موقع الهجوم
وكالات
أعلنت شرطة تكساس، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى هجوم إل باسو إلى 20 شخصا خلال حادث إطلاق نار عشوائي. 

وفتح شخص النار على عشرات الأشخاص في متجر لوول مارت في مدينة إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، اليوم السبت، مما دفع المتسوقين في مركز تجاري قرب المتجر للفرار فزعا وإغلاق السلطات للمبنى في أحدث إطلاق نار عشوائي تشهده الولايات المتحدة.

وقال دي مارجو رئيس بلدية إل باسو لمحطة "سي. إن. إن" إن إطلاق النار أسفر عن سقوط عدد من القتلى. ولم تتوفر تفاصيل تذكر حتى الآن. وقالت شرطة إل باسو إن المنطقة حول مركز سيلو فيستا التجاري لا تزال تشهد تطورات.

وأضافت شرطة المدينة على تويتر "لدينا بلاغات متعددة عن عدد من مطلقي النار... الشرطة تنفذ عمليات تفتيش لمنطقة واسعة جدا".

وقال شاهد إنه رأى شخصا واحدا على الأقل مصابا بطلق ناري في رأسه كما رأي متسوقين تلطخت ملابسهم بالدماء.

ويقع مركز سيلو فيستا التجاري في شرق إل باسو الواقعة على حدود البلاد الجنوبية مع المكسيك.

وعُرضت مقاطع مصورة على تويتر تظهر رواد أحد المتاجر يجري إجلاؤهم وقد رفعوا أيديهم في الهواء.

وإطلاق النار بشكل عشوائي شائع في الولايات المتحدة. ويوم الأحد قتل مسلح ثلاثة أشخاص في مهرجان للطعام في شمال كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

موضوعات متعلقة

إطلاق نار في مركز تجاري أمريكي

إطلاق النار مستمر.. سقوط 18 ضحية في أحداث تكساس.. فيديو وصور

إصابة 18 شخصا في إطلاق النار بالمركز التجاري في ولاية تكساس الأمريكية

ترشيحاتنا

باطل.. نشأت الديهي يفجر مفاجأة مدوية عن الهارب خالد أبو النجا

شطة: أزمة الترجي والوداد ملهاش حل.. والزمالك احتمال يشارك في مونديال الأندية

مصرى ولا أجنبي.. حكام مباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر

قرار جديد من المحكمة بخصوص فتاة العياط.. وأميرة: أنا ضحية والمتهم حاول اغتصابي فقتلته

عمرو عبد الجليل يتصدر تويتر بسبب نجيب ساويرس

كنت بأدبها علشان مأكلتش الطيور.. قاتل طفلته بالشرقية يعترف أمام النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط أرضي مفاجئ بمنطقة محرم بك في الإسكندرية.. صور

افتتاح بطولة الهند للأولمبياد الخاص لكرة القدم بمشاركة مصر..صور

ببدلة شعبان عبد الرحيم.. زينة تثير الجدل علي الانستجرام