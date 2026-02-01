مصرع شخص وإصابة آخر في إنقلاب سيارة نقل داخل محجر بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض على كرفان داخل أحد المحاجر الخاصة الجبلية بعزبة يوسف التابعة لمركز البداري بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث إنقلاب سيارة نقل محملة بالطوب الجيري داخل محجر خاص ما أسفر عن مصرع شخص واصابة آخر.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص " عبد الرحمن ع " ، 21 عاما ، وإصابة " محمد م. م " ، 25 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقل الجثة والمصاب الى مستشفى البداري المركزي.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة.