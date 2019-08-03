بعد 5 أيام تحريات.. كواليس سقوط عصابة مسلحة نفذت السطو علي محطة بنزين الهرم

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز السطو المسلح علي محطة بنزين بالهرم والاستيلاء علي مبلغ 350 ألف جنيه تحت تهديد السلاح.





كان تلقي اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث سرقة داخل محطة وقود بالهرم بعد تهديد العاملين بالأسلحة النارية.





انتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم إلي مسرح الواقعة وتبين من الفحص الأولي أن 3 أشخاص يحملون أسلحة نارية يستقلون سيارة، واقتحموا المحطة وتشاجروا مع العاملين، وأجبروهم على فتح الخزينة واستولوا على مبلغ يتجاوز الـ 300 ألف جنيه.





شكل اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق من إدارة البحث الجنائي بالجيزة، تحت إشراف اللواءين مدحت فارس وسامح الحميلى نائبا مدير المباحث، لفحص كاميرات المراقبة بمحطة البنزين للوقوف علي ملابسات الواقعة وتتبع خط سير هروب المتهمين، كما تم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة بالتنسيق مع مباحث قطاع الجنوب، لضبط المتهمين.





نجح فريق البحث برئاسة العميد اسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم والعقيد محمد راسخ مفتش المباحث في تحديد هوية المتهمين وضبطهم بعد 5 أيام من البحث والتحري وتفريغ كاميرات المراقبة وتبين انهم 6 منفذين لعدد منهم معلومات جنائية وقام 3 منهم بحمل أسلحة بينما تولي آخرون حمل الأموال والسادس بقيادة السيارة، ألقت قوة أمنية برئاسة الرائد هاني عجلان والرائد مصطفي لاشين والرائد حسام عبد المنصف معاوني مباحث الهرم القبض علي 5 من المتهمين وإعادة جزء من المبلغ المسروق وتطارد قوة أمنية المتهم الأخير الذي بحوزته باقي المبلغ.



