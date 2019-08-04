حياة كريمة.. صناع الحياة: نعمل على تطوير 10 قرى في محافظتي قنا وسوهاج

قال أحمد سعدة الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الحياة، إننا نعمل على مشاركة الشباب المصري الوطني في مبادرة حياة كريمة وقمنا بإطلاق مبادرة التطوع في عمل المؤسسة.



وأضاف أحمد سعدة في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا نعمل على تطوير 10 قرى في محافظتي قنا وسوهاج بإجمالي سكان 125 ألف نسمة بحوالي 29 ألف أسرة، مضيفا:" نقوم بنشر الأمل من خلال مساهمة المتطوعين نحو الأسرة للتعرف على الأسرة وتوفير وسائل المساعدة لهم".



وتابع أحمد سعدة:" 5000 متطوع من الشباب يعملون على تطوير القرى الأكثر فقرا ويعملون على توصيل الخدمات للأهالي والفئات الأكثر احتياجا".



وأكمل أحمد سعدة:" تم تكليفنا بإجراء المسح الشامل للأسر الأكثر فقرا، وتم تدريب 160 باحثا من صناع الحياة للعمل على رصد مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد، ورصد الدخل والإنفاق والصحة والتعليم، وانتهينا من مسح ما يقرب من 11 ألف أسرة في محافظة سوهاج".



واستطرد أحمد سعدة:" سنقوم بإنشاء 160 منزلا وتم رصد بعض الاحتياجات الصحية والطبية للقرى، والأولوية موجهة إلى إعادة تأهيل الوحدات الصحية وتوفير مياه الشرب ووحدات التحلية والإنارة والصرف الصحي".

