باستثمارات إماراتية وسعودية.. مشروع جديد في العاصمة الإدارية

جذب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة - المشروع الرائد بالشرق الأوسط- رؤوس الأموال السعودية والإماراتية لتنفيذ عدة مشروعات تجارية ومولات بالحى السكنى R2 و R3.



وأعلن المهندس شريف الهواري رئيس ccr الإماراتية السعودية، أنها استطاعت الاستحواذ على أهم قطعة تجارية في العاصمة الإدارية بفضل السياسات الواضحة والإجراءات الشفافة التي تتبعها الدولة المصرية داخل أضخم مشروع مصري في العصر الحديث.



ووجه الهواري الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للقطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم لأول مرة كقطاع خاص يحصلون على تلك الفرصة بعد أن كانت المشروعات الضخمة تقتصر على شركات بعينها وأشخاص محددين في عهود سابقة.



وأكد أن المشروع الجديد بوابة العاصمة الإدارية، وفرصة استثمارية كبيرة من حيث موقعه على محور الأمل اهم طرق العاصمة وامام القرية الأوليمبية وكذلك امام أكثر المناطق من حيث الكثافة السكانية داخل العاصمة وهما منطقتي r2 و r3 ، موضحا أن جميع وحدات المول ستطل على واجهة الميدان ولا توجد أي وحدات داخلية.



وأضاف نوح أننا بالفعل أصبحنا نشعر بالفخر ونحن نستثمر أموال شركتنا بوطننا الثانى مصر الذي أصبح يدعم أبناؤه بمعايير شفافة وواضحة.



يذكر أن شركة العاصمة الإدارية بدأت التفاوض على مجموعة أراضى بنظام الشراكة مع بعض المستثمرين الخليجيين ومن جنسيات أجنبية أخرى مطلع العام الحالى، وتعد هذه الخطوة المباشرة الأولى لمستثمر خليجي بالعاصمة ومن المتوقع أن يتم توقيع عدة عقود خلال الفترة المقبلة.