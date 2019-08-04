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حزن وفزع في إل باسو.. كل ماتريد معرفته عن باتريك كروسياس منفذ مذبحة تكساس

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:11 ص
صدى البلد
حسام رضوان
كشفت السلطات الأمريكية عن بعض المعلومات حول المشتبه به الأول في تنفيذ الهجوم على مركز تجاري في إل باسو بولاية تكساس الأمريكية، الذي أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة ما يزيد على 24 آخرين.

وبحسب "سي إن إن" فالمشتبه به الأول يدعى باتريك كروسياس، ويبلغ من العمر 21 عاما، التحق بكلية كولين في ماكيني، تكساس خلال الفترة ما بين عامي 2017-2019.

وقال رئيس مقاطعة ماكيني، نيل ماتكين في بيان: "نشعر بالحزن والفزع من نبأ إطلاق النار اليوم في إل باسو بولاية تكساس. هناك طالب يدعى باتريس كروسياس التحق بكلية كولين منذ خريف 2017، وحتى ربيع 2019.

وأضاف أن كلية كولين مستعدة للتعاون مع سلطات الولاية والسلطات الفيدرالية في تحقيقاتهم في تلك المأساة التي لا معنى لها".

وكروسياس من ضاحية ألين في تكساس، وقالت السلطات إن هناك منشورا إلكترونيا يشتبه في أن كروسياس هو من كتبه قبل الهجوم بعدة أيام.

وقال قائد الشرطة في إل باسو، جريج ألين إن السلطات تفحص هذا البيان، الذي يشير إلى أن هناك احتمال في أن تكون جريمة كراهية.

وبحسب "وريترز"، فإن هذا البيان المكتوب في 4 صفحات ومنشور على موقع "8 تشان" الإلكتروني، الذي عادة ما يستخدمه المتطرفون، والذي يعتقد بأنه من إعداد المشتبه به وصف هجوم وول مارت بأنه "استجابة لغزو أصحاب الأصول الإسبانية لتكساس". كما عبر عن الدعم للمسلح الذي قتل 51 شخصا في مسجدين بكرايستشيرش في نيوزيلندا.

وقال الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور إن ثلاثة مكسيكيين من بين القتلى وستة ضمن المصابين.

كان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" فتح تحقيقا داخليا في الإرهاب فيما يتعلق بالحادث.

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