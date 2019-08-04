منها ترجمة الفيديو.. خصائص لا تعرفها في YouTube

مع ازدياد شعبية يوتيوب يومًا بعد يوم، لازالت هناك الكثير من الخصائص والميزات التي لا يعرفها مستخدميه، رغم تأثيره البارز على أسلوب حياتنا اليومي، نقدم لك 3 ميزات عليك تجربتها في المرة القادمة التي تتصفح فيها يوتيوب.



تحويل الفيديو إلى نص مكتوب (CC)

تعرف هذه الميزة بـ CC، ويمكنها تحويل الكلام المنطوق في الفيديو إلى عبارات نصية مكتوبة، ففي حالة عدم قدرتك على الاستماع للفيديو أو رفع الصوت يمكنك فهم المحتوى عن طريق قراءة ما يقال فيه، أو إذا لم تستطع فهم بعض الكلمات، ويتم ذلك عن طريق تفعيل رمز (CC).



الترجمة

تمكنك هذه الميزة من ترجمة المقاطع الأجنبية التي يصعب عليك فهمها، وللاستفادة منها عليك اتباع خطوات تفعيلها من خلال: الضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة أسفل يمين الفيديو، ثم الضغط على خيار Subtitles، ومن ثم اختار زر تفعيل.



وضع التلفاز

إذا كنت من محبي مشاهدة الأفلام على يوتيوب، كل ما عليك فعله هو الضغط على خيار YouTube TV mode لتزداد أبعاد عرض صورة الفيديو دون الحاجة إلى الضغط على خاصية "العرض ملئ الشاشة".



مشاركة الفيديو (من وقت محدد)

إذا أردت مشاركة فيديو عند دقيقة معينة ليبدأ منها عند عرضه، يمكنك اختيار مشاركة الـEmbed أسفل الفيديو وتحديد الدقيقة في مربع مخصص، أو قبل إرسال رابط (لينك) الفيديو عليك وضع رمز (t=ms&) في نهاية عنوان URL الفيديو، ثم تحديد دقيقة البدء بعد رمز M والثانية المطلوبة بعد رمز S، وأخيرًا الضغط على خيار مشاركة رابط الفيديو.

