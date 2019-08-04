بومبيو: أمريكا واثقة للغاية في قدرتها على بناء تحالف بحري في الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأحد إنه "واثق للغاية" في قدرة الولايات المتحدة على بناء تحالف بحري في الخليج على الرغم من الاستجابة الفاترة من الحلفاء الأوروبيين والأسيويين.



وكان بومبيو يتحدث في سيدني خلال زيارة له ووزير العدل مارك إسبر إلى أستراليا.



وجاءت فكرة إنشاء التحالف بعد تصاعد التوترات في الآونة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة من جهة وإيران وبريطانيا من جهة أخرى.



وكانت إيران قد حذرت من أن تواجد أي قوات أجنبية في الخليج لن ينتج عنه سوى زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة.